Украина пополняет отряды ВСУ в Артёмовске осужденными за кражу сахара

Артемовск, , 07:08 — REGNUM Осужденные за мелкие кражи лица пополняют ряды ВСУ в районах боевых действий в городе Артёмовске (ДНР), не проходя какой-либо военной подготовки, сообщает РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты приводят историю погибшего украинского военнослужащего. Согласно документам мужчины, он совершил несколько преступлений, которые заканчивались судебным приговором.

Последнее наказание было вынесено судом за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара. Мужчина получил пять лет, но вместо тюрьмы его отправили в Артёмовск и уже через два дня после приговора выдали ему автомат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, в результате чего на улицы города обрушились потоки воды.