Население Артёмовска почти полностью лишено медицинской помощи
Донецк, 27 февраля 2023, 07:29 — REGNUM Гражданское население на подконтрольной Киеву части Артёмовска почти полностью лишено возможности получать медицинскую помощь, заявил 27 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.
При этом украинские военные такую помощь по-прежнему получать могут.
«Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности», — рассказал Кимаковский.
Напомним, что за Артёмовск (Бахмут) значительное время идут ожесточённые бои.
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