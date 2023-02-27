Донецк, 27 февраля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Гражданское население на подконтрольной Киеву части Артёмовска почти полностью лишено возможности получать медицинскую помощь, заявил 27 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.

Dsns.gov.ua Артёмовск

При этом украинские военные такую помощь по-прежнему получать могут.

«Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности», — рассказал Кимаковский.

Напомним, что за Артёмовск (Бахмут) значительное время идут ожесточённые бои.