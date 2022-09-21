27 Февраля
 
8:18

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Вопрос о существовании России, если он встанет всерьез, будет решен не на украинском фронте, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

8:05

Глава МИД Венгрии: поставки оружия Киеву не остановят конфликт

Дальнейшие поставки странами Запада вооружений Киеву не остановят конфликт на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

8:04

Никакого перемирия с Россией в ближайшие 100 лет не будет — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", — заявил он.

8:00

Силы войсковой противовоздушной обороны ВС РФ выведены из подчинения Сухопутных войск и переподчинены главному командованию Воздушно-космических сил России - ТАСС.

8:00

ВСУ впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной, но понесли «необоснованные потери» и вернулись на занимаемые ими позиции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

7:59

ГероиZ. Ренат Мукашов. Минобороны РФ.

7:56

В ДНР создан батальон из военнопленных украинских войск

В ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные. Об этом РИА Новости рассказал один из командиров подразделения Андрей Тищенко.

По его словам, сейчас в батальоне около 70 человек, 95 процентов из них - бывшие военнослужащие ВСУ с боевым опытом. И подразделение будет пополняться. Сейчас бойцы проходят процедуру получения российского гражданства.

7:55

Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе еду, из-за чего они вынуждены обращаться за продовольствием в благотворительные организации. Об этом говорится в сюжете телеканала SVT.

По данным журналистов, сотни украинцев из 40 тысяч, прибывших в Швецию за последний год, не могут обеспечить себя едой на каждый день.

"Очень трудно отказать сыну, когда он просит яблоко", - пожаловалась одна из украинок, которая до приезда в Швецию управляла парфюмерными магазинами в Одессе.

7:53

Украина столкнулась с ослаблением поддержки на Западе — мнение

Несмотря на громкие заявления западных политиков, Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому "становится одиноко". Такое мнение озвучил обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

В статье он отметил, что слова могут создавать "дымовую завесу", за которой стороннему наблюдателю трудно увидеть взаимоотношения между политиками.

"Неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко", - заявил Штайнгарт.

7:52

В США заявили о возможном пересмотре вопроса о принадлежности Крыма. Американские власти полагают, что это можно будет сделать в будущем.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придём», — сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.

7:52

Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский.

7:50

Украина должна стать членом НАТО сразу после окончания войны, — президент Чехии Павел. «Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО, — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО», — заявил экс-генерал альянса.

7:49

Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта –  МИД страны. В Тегеране призвали активизировать «настоящую дипломатию» и положить конец этому конфликту.

7:49

В Канаде прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В канадском городе Галифаксе (провинция Новая Шотландия) состоялась акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из Североатлантического альянса, 26 февраля передал телеканал CTV.

Участники мероприятия указали на то, что единственным выходом из украинского кризиса являются мирные переговоры. Протестующие также заявили, что НАТО было создано в качестве оборонительного союза.

7:48

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей, включая одного подростка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР. Об этом 27 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

7:47

В Германии заявили о слабой боевой готовности танков Leopard

Только 30% из 300 немецких танков Leopard в составе бундесвера можно использовать для ведения боевых действий, заявил 26 января в интервью газете Bild am Sonntag глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер.

7:47

Командир с позывным Тишина: я воюю ради нашей страны

Российские военные воюют ради свой страны и жителей ДНР и ЛНР, сказал 27 февраля офицер с позывным Тишина в интервью телеграм-каналу Министерства обороны.

Командиру роты 25 лет. Он участвует в боях с первого же дня начала СВО, с 24 февраля 2022 года. В апреле во время штурма Попасной он получил тяжёлое ранение ноги. В неё попало семь осколков гранаты, выпущенной из гранатомёта противника.

7:45

Украина столкнулась с ослаблением поддержки на Западе — мнение

Президент Украины Владимир Зеленский «ощущает одиночество» из-за ослабления поддержки на Западе, что является для него «неудобной правдой», написал обозреватель Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

7:45

Украина использует в боях за Артёмовск осужденных за мелкие кражи

Осужденные за мелкие кражи лица пополняют ряды ВСУ в районах боевых действий в городе Артёмовске (ДНР), не проходя какой-либо военной подготовки.

Журналисты приводят историю погибшего украинского военнослужащего. Согласно документам мужчины, он совершил несколько преступлений, которые заканчивались судебным приговором.

7:43

Ведущий Fox News увидел глубокий символизм в падениях Байдена

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше стал олицетворением всей внутренней и внешней политики США за последние два года. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.

«Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: он снова падает, поднимаясь по трапу», — заявил журналист, комментируя соответствующие видеокадры.

При этом Килмэйд отметил, что спотыкания американского лидера имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем кажется на первый взгляд.

7:43

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала команду Эммануэля Макрона организовать международную конференцию для «мирного и быстрого выхода из конфликта» на Украине.

7:42

Население Артёмовска почти полностью лишено медицинской помощи

Гражданское население на подконтрольной Киеву части Артёмовска почти полностью лишено возможности получать медицинскую помощь, заявил 27 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.

При этом украинские военные такую помощь по-прежнему получать могут.