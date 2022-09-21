Специальная военная операция (СВО) продолжается уже 369-й день. Сегодня, 27 февраля, основное внимание вновь приковано к донецкому направлению. Российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артёмовска, известил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, все пути в город находятся под огневым контролем российских сил, но говорить об оперативном окружении ВСУ (Вооружённых сил Украины) пока преждевременно. Дело в том, что для переброски сил и техники ВСУ всё ещё могут быть использованы как автотрасса Часов Яр — Артёмовск, так и полевые дороги, которые прокладывают украинские военные, пытаясь удержаться в Артёмовске.

Украинская армия несет большие потери. Только за минувшие сутки на донецком направлении уничтожены свыше 100 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Разлив ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Тем временем бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер спрогнозировал завершение украинского конфликта к октябрю 2023 года. По его словам, уже к июлю у ВСУ закончатся боеприпасы, а в артиллерийской войне без снарядов армия Киева погибнет.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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