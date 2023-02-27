Берлин, 27 февраля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «ощущает одиночество» из-за ослабления поддержки на Западе, что является для него «неудобной правдой», написал обозреватель Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналист указал на то, что некоторые страны и компании не спешат отказываться от товаров и сырья из России, несмотря на санкции. В числе таких стран, по словам Штайнгарта, есть и Германия, а также Польша и другие члены ЕС.

Кроме того, как отмечает обозреватель, в мире растут пацифистские настроения и западное общество все больше призывает к переговорам и прекращению конфликта. Автор статьи подчеркивает, что наибольшую опасность для Киева представляют американские политики, критикующие Вашингтон за помощь Украине.

Штайнгарт призвал сторонников украинского правительства решиться на «беспрецедентный шаг» — объяснить самим себе и другим причины своей поддержки киевских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля статье аналитик издания The American Conservative Марк Эпископос написал о том, что Запад начинает терять веру в Украину и в победу ВСУ.