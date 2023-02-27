Вашингтон, 27 февраля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. США движутся к национальному разводу и отделению республиканских штатов от демократических. Такое заявление сделала 26 февраля член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нравится это кому-то или нет, мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», — написала Грин.

Под национальным разводом Грин подразумевает разделение США на республиканские и демократические штаты при сокращении федерального правительства. При этом политик указала, что «Вашингтон и весь политический мир» полностью оторваны от обычных реальных американцев и не осознают их проблем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тейлор Грин выступила с критикой президента США Джозефа Байдена, который, по её мнению, сделал подарок Китаю «на красивой тарелке», развязав вооруженный конфликт на территории Украины