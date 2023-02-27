Родителей школьников, сорвавших урок в Уссурийске, привлекли к ответственности

Уссурийск, Приморский край, , 06:49 — REGNUM В Уссурийске родителей школьников привлекли к ответственности за грубое нарушение их детьми дисциплины, сообщает 27 февраля УМВД РФ по Приморскому краю.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой несовершеннолетние, находясь на уроке в одной из приморских школ, курят и выкрикивают экстремистские лозунги.

Полицейскими были установлены личности всех участников инцидента. Двое 14-летних восьмиклассников поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних Уссурийского городского округа.

Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.