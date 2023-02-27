Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о боях российских сил почти в центре Артемовска

Артемовск, , 06:19 — REGNUM Российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артемовска (ДНР), заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Об этом он сообщил РИА Новости.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам советника, все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.

Он пояснил, что автотрасса Часов Яр — Артемовск может быть использована ВСУ для переброски сил и техники. Советник также отметил, что вооруженные силы Украины стараются удержаться в городе и прокладывают себе полевые дороги. Кроме того, Кимаковский добавил, что украинские военные несут крайне большие потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил ТАСС о том, что ВСУ «вцепились» в Артемовск, поскольку им больше некуда отступать. Он также рассказал, что вооруженные формирования Украины не были готовы к отступлению.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт Гагин рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск

Читайте развитие сюжета: Население Артёмовска почти полностью лишено медицинской помощи