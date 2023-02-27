Советник Пушилина сообщил о боях российских сил почти в центре Артемовска
Артемовск, 27 февраля 2023, 06:19 — REGNUM Российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артемовска (ДНР), заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам советника, все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.
Он пояснил, что автотрасса Часов Яр — Артемовск может быть использована ВСУ для переброски сил и техники. Советник также отметил, что вооруженные силы Украины стараются удержаться в городе и прокладывают себе полевые дороги. Кроме того, Кимаковский добавил, что украинские военные несут крайне большие потери.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил ТАСС о том, что ВСУ «вцепились» в Артемовск, поскольку им больше некуда отступать. Он также рассказал, что вооруженные формирования Украины не были готовы к отступлению.
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