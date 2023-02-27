Под Хабаровском охотник лишился руки при нападении амурского тигра

Хабаровск, , 06:19 — REGNUM Охотник лишился руки в результате нападения краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае. Об этом 27 февраля сообщил представитель регионального минздрава в беседе с РИА Новости.

Амурский тигр Mos.ru

Инцидент произошёл в Нанайском районе. Как рассказали трое охотников, они находились в зимовье, когда тигр напал на них через окно. Охотники уточнили, что тигр был истощённый и явно голодный, им пришлось его застрелить. Пострадавший, мужчина 19 лет, был доставлен с рваными ранами и сильной кровопотерей сначала в реанимацию Троицкой ЦРБ, а затем бортом санавиации в больницу города Хабаровска.

В настоящее время идёт расследование обстоятельств и причин инцидента, проверяются слова охотников о нападении на них краснокнижного хищника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хабаровском крае специалисты отловили амурского тигра, нападавшего на собак. У хищника была травмирована лапа, ему провели операцию, сейчас тигр восстанавливается в центре реабилитации диких животных «Утёс».

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае поймали амурского тигра, который охотился на собак