Москва, 27 февраля, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Миллиарды долларов иностранных инвесторов и бизнесменов застряли в России из-за западных санкций, сообщает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Пока западные финансовые институты неохотно признают наличие российских активов в своих портфелях, а боевые действия на Украине продолжаются, миллиарды долларов, принадлежащие иностранным инвесторам, застряли в России и не могут быть выведены из страны. Речь идет о дивидендах от акций, процентных выплатах по облигациям и других активах, которые западные компании, особенно крупные инвестиционные фирмы, такие как JP Morgan Asset Management и Schroders Plc, не продали до начала конфликта на Украине.

Некоторые компании намереваются вернуть хотя бы часть средств. В частности, Morgan, Lewis & Bockius LLP ищут легальные способы сделать это. Существует такая возможность, хотя и с большими потерями, путём осуществления многоэтапного перевода активов на аналогичные счета инвесторов, не считающихся недружественными в России. Другой возможностью является конвертация банковских счетов категории «С» в пакеты ценных бумаг, которые могут быть проданы инвесторам, не находящимся под санкциями.

Однако некоторые компании готовы списать активы в России. GAM Investment указала, что о просроченных активах следует забыть, потому что попытка вернуть эти средства упирается в санкции против России.

По данным Московской биржи и Банка России, перед СВО иностранные инвестиции в России были значительными и составляли около $150 млрд в акциях и государственных облигациях.