Глава союза военнослужащих Германии Вюстнер заявил о слабой готовности к бою немецких танков Leopard

Берлин, , 05:56 — REGNUM Только 30% из 300 немецких танков Leopard в составе бундесвера можно использовать для ведения боевых действий, заявил 26 января в интервью газете Bild am Sonntag глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что вооруженные силы ФРГ должны заказать еще 18 таких бронемашин вместо тех, что будут переданы Украине. Вюстнер оценил общее состояние бундесвера как небоеспособное.

Глава союза подчеркнул, что такая ситуация сложилась еще до специальной военной операции России на Украине, однако поддержка Киева со стороны Берлина привела к «дополнительным пробелам».

Вюстнер добавил, что сомневается в готовности Германии исполнять обязательства перед НАТО с 2025 года, если ФРГ не ускорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что решение немецких властей передать танки Leopard Украине представляет большую опасность и способствует эскалации вооруженного конфликта.