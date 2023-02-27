На острове Сулавеси в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Джакарта, , 05:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии. Об этом 27 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Подземные толчки были зафиксированы в 01:26 по всемирному координированному времени (04:26 мск). Эпицентр землетрясения располагался на острове Сулавеси, в 69 км к северо-востоку от города Посо, в котором проживает более 47 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 24 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6, произошедшем на границе Китая и Киргизии.

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