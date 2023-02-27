Марьинка, ДНР, 27 февраля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Российские военные воюют ради свой страны и жителей ДНР и ЛНР, сказал 27 февраля офицер с позывным Тишина в интервью телеграм-каналу Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Командиру роты 25 лет. Он участвует в боях с первого же дня начала СВО, с 24 февраля 2022 года. В апреле, во время штурма Попасной, он получил тяжёлое ранение ноги. В неё попало семь осколков гранаты, выпущенной из гранатомёта противника.

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После реабилитации Тишина вновь вернулся на передовую и сейчас сражается на марьинском направлении.

«Ребенок, жена беременная ждут, переживают. После ранения я жене говорил, если не пойду воевать я, значит, пойдут воевать мои дети. Я воюю ради нашей страны. Ради жителей ЛНР и ДНР. Ради наших пацанов, которые уже не с нами. Которые отдали свою жизнь на этой войне. Мы выполним все цели СВО. Это мой долг, моя обязанность! Я сам выбрал эту работу и буду делать её до конца», — сказал офицер.