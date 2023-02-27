В Хмельницком после сигнала воздушной тревоги раздались три взрыва

Киев, , 05:36 — REGNUM Три взрыва прогремели ночью в городе Хмельницком после объявления воздушной тревоги в ряде регионов Украины. Об этом сообщил 27 февраля глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным главы Хмельницкой области, первый взрыв раздался около 03:00, затем, через 17 минут, прогремел второй взрыв, и ещё через 40 минут произошёл третий. Гамалий призвал жителей региона не покидать укрытий.

В ночь на 27 февраля сирены воздушной тревоги сработали в центральных и восточных областях Украины. В Киеве, а также Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях режим воздушной тревоги ещё не отменён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

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