Компания Nokia представила обновленные логотип и стратегию

Хельсинки, , 05:33 — REGNUM Финская компания Nokia представила свой новый логотип и обновленную стратегию, сообщили 26 февраля в пресс-службе организации.

Nokia Hermann

Теперь эмблема компании выглядит как пять фигур, составляющих слово Nokia. В логотипе использованы светло-синий и белый цвета.

При этом обновленная стратегия компании предполагает, что компания будет стремиться к активному внедрению облачных технологий. Nokia производит телекоммуникационное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года агентство Reuters распространило информацию о том, что Nokia решила перестать работать в России. Однако в декабре стало известно, что Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в РФ.

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