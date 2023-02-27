Москва, 27 февраля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, был планово госпитализирован, сообщает 26 февраля информационная служба Национальной медицинской палаты (НМП).

kremlin.ru Леонид Рошаль

Национальная медицинская палата опровергла распространяемые некоторыми телеграм-каналами сведения о тяжёлом состоянии здоровья Рошаля.

«Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава. Операция прошла успешно. Состояние стабильное», — говорится в официальном заявлении Национальной медицинской палаты.

Напомним, что доктор Леонид Рошаль возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2003 года. Кроме того, он является президентом Национальной медицинской палаты.