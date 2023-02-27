Донецк, 27 февраля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Пять мирных жителей, включая одного подростка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР. Об этом 27 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз. На донецком направлении украинскими войсками было совершено 20 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Кроме того, применялся ударный беспилотник. На горловском направлении было произведено шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм. Всего было выпущено 119 единиц боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались город Горловка (Никитовский район) и столица ДНР город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы). В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, в том числе подросток 2005 года рождения. Повреждения получили три домостроения в Петровском районе Донецка.