В канадском Галифаксе прошла акция против поставок оружия Украине и за выход из НАТО

Оттава, , 05:15 — REGNUM В канадском городе Галифаксе (провинция Новая Шотландия) состоялась акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из Североатлантического альянса, 26 февраля передал телеканал CTV.

Протест Nicolas Raymond

Участники мероприятия указали на то, что единственным выходом из украинского кризиса являются мирные переговоры. Протестующие также заявили, что НАТО был создан в качестве оборонительного союза.

Одна из жительниц города, присутствующая на акции, отметила, что на фоне огромной прибыли от военных поставок альянс «добровольно трансформировался».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в городе Торонто (провинция Онтарио) на митинге в поддержку Украины. При этом участники собрания освистали главу правительства за произнесенный им националистический лозунг.