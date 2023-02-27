Сильные снегопады привели к закрытию Йосемитского национального парка в Калифорнии

Сакраменто, США, , 05:24 — REGNUM Йосемитский национальный парк в штате Калифорния закрыт для посещений до конца февраля из-за сильного снегопада, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.

Йосемитский национальный парк Diliff

Снег засыпал все дороги в национальном парке. Кроме того, несколько дней назад на одной из территорий парка произошёл массивный камнепад. В связи с чем район Нортсайд Драйв был закрыт для посещений.

Необычно зимняя погода для Калифорнии привела к наводнениям и метелям по всему штату. Причиной резкого ухудшения погоды послужил сильный циклон.

В результате погодных катаклизмов 85 тысяч домов в штате остались без электричества.

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