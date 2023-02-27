Из-за сильного снегопада Йосемитский парк закрыли для посетителей
Сильные снегопады привели к закрытию Йосемитского национального парка в Калифорнии
Сакраменто, США, 27 февраля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Йосемитский национальный парк в штате Калифорния закрыт для посещений до конца февраля из-за сильного снегопада, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.
Diliff
Йосемитский национальный парк
Снег засыпал все дороги в национальном парке. Кроме того, несколько дней назад на одной из территорий парка произошёл массивный камнепад. В связи с чем район Нортсайд Драйв был закрыт для посещений.
Необычно зимняя погода для Калифорнии привела к наводнениям и метелям по всему штату. Причиной резкого ухудшения погоды послужил сильный циклон.
В результате погодных катаклизмов 85 тысяч домов в штате остались без электричества.