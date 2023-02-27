В Швеции украинские беженцы оказались на грани голода и нищеты

Стокгольм, , 04:58 — REGNUM Сотни украинских беженцев оказались на грани выживания в Швеции. Об этом 26 февраля сообщает телеканал SVT.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в Швецию прибыли около 40 тыс. беженцев с территории Украины, из них многие не могут самостоятельно обеспечить едой себя и своих детей. При этом многие из вынужденных переселенцев были на родине довольно зажиточными людьми, но в Швеции им сложно устроиться на работу из-за незнания языка и приходиться рассчитывать лишь на пособие.

Более 12 тысяч украинцев в Швеции живут на суточное пособие, которое составляет 71 крону (около 500 рублей). Предполагается, что этой суммы должно хватать на всё, кроме расходов на аренду жилья, однако на деле у многих сотен беженцев часто не хватает денег на еду.

В Стокгольме около 400-500 украинцев постоянно обращаются в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды, в городе Векше таких беженцев около 200.

«Мы помогаем, чтобы никто не голодал, но Красный Крест в долгосрочной перспективе не может быть гарантом основных потребностей этой группы беженцев», — отметил координатор благотворительной организации Магнус Андерссон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Британии выявляются факты эксплуатации местными жителями украинских беженцев, которым они ранее предоставили кров.

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