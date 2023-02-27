Ижевский электромеханический завод «Купол» досрочно поставил российской армии комплексы «Тор»

Ижевск, , 05:00 — REGNUM Российская армия в 2022 году получила большое количество зенитных ракетных комплексов «Тор». Об этом заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью, размещённом в февральском номере журнала «Национальная оборона».

ЗРК «Тор» Leonid Dzhepko

«Купол», входящий в концерн «Алмаз-Антей», является головным разработчиком и производителем зенитных ракетных комплексов семейства «Тор».

«Достигнута положительная динамика по всем направлениям. Темпы роста в среднем составили 120%. Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства «Тор» — отгружены в войска досрочно», — сказал Зиятдинов.

Напомним, что ЗРК «Тор» состоит на вооружении советской и российской армии с 1986 года.

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