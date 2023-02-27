Министр обороны Германии сообщил о планах проведения совместных с США и Польшей военных учений

Берлин, , 04:40 — REGNUM Германия может провести совместные с США и Польшей военные учения, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус 26 февраля в эфире телеканала ARD.

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, такие маневры должны стать «четким сигналом» как для НАТО, так и для России. Глава ведомства считает, что совместные учения сделают Североатлантический альянс «намного сильнее и сплочённее».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля во Франции начались беспрецедентные по своему масштабу военные учения «Орион-2023», в которых участвуют различные виды войск вооруженных сил республики.

26 февраля в Германии проходят международные учения «Дух союзничества», в которых участвует штабное подразделение литовской армии, сформированное из нескольких видов войск Литвы.

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