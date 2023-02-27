Москва, 27 февраля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Сертификат для новорождённого ребенка предложили ввести члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от ЛДПР. Об этом 27 февраля сообщают «Известия».

Мфц.онлайн Детское пособие

Уточняется, что новый вид государственной помощи планируется предназначить для семей с новорождёнными детьми, доход у которых ниже двух прожиточных минимумов. Получив сертификат, родители ребёнка смогут потратить его на покупку для младенца товаров первой необходимости.

В пояснительной записке к законопроекту о сертификате отмечается, что множество семей, особенно студенческих, испытывают трудности с приобретением самых необходимых для ребёнка вещей: кроваток, колясок, предметов гигиены. Размер единовременного пособия, которое получают родители при рождении ребёнка, депутаты ЛДПР посчитали недостаточным для покупки вещей новорождённому.

Авторы инициативы указали, что в Москве дополнительно к единовременному пособию, размер которого в 2023 году составил 22 909 рублей, семьи при рождении ребёнка получают подарочный набор со всем необходимым, либо компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

По мнению политиков, у людей в других регионах России, где дополнительная помощь при рождении ребёнка не предусмотрена, возникает чувство обиды и социальной несправедливости.

Полномочия по назначению сертификата будут переданы региональным властям, а номинальная стоимость будет установлена правительством России с опорой на средние цены на товары отечественного производства для новорождённых. При этом размер сертификата не может быть меньше двух прожиточных минимумов, то есть не менее 30 тысяч рублей.