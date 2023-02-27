В Берлине задумались о выводе своих военных из Мали
ФРГ недовольна политикой правительства Мали и поэтому думает о выводе своих солдат из страны
Берлин, 27 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В ФРГ не уверены, сохранится ли до 2024 года воинский контингент бундесвера на территории Мали, сообщает 26 февраля портал RT DE.
Ввиду дружественной России позиции Мали Ассоциация бундесвера призывает к выводу немецких солдат из этой западноафриканской страны. Глава ассоциации Андре Вюстнер заявил: «Поведение режима в Мали не оставляет сомнений в том, что он не ценит поддержку бундесвера».
Вместо этого, по словам Вюстнера, они встают на сторону «агрессора» Путина. Фоном для нынешних дебатов является поведение Мали при голосовании в ООН. На прошлой неделе правительство Мали открыто проголосовало против антироссийской резолюции по Украине, которую Германия помогла инициировать. Отказ Мали голосовать, по-видимому, вызвал негодование как в министерстве иностранных дел, так и в министерстве обороны ФРГ.
Оба министерства открыто задаются вопросом, сможет ли ФРГ сотрудничать с военным правительством Мали еще год. Планы федерального правительства на сегодняшний день предусматривают продолжение развертывания бундесвера, которое проходит в Мали в рамках миссии ООН MINUSMA, как минимум до мая 2024 года. Соответствующий мандат должен быть представлен в бундестаг в ближайшие недели.
Во многих случаях бундесвер больше не может эффективно выполнять свои функции, потому что правительство Мали больше не выдает на это разрешения. Патрули, по сути, ограничены полевым лагерем в Гао, дальнейшие выезды уже невозможны из-за отсутствия охраны. Генерал бундесвера сказал по этому поводу: «На самом деле мы просто охраняем себя, с военной точки зрения это не имеет никакого смысла».
Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с резкой критикой военной миссии в Мали: «Оставаться в Мали до мая 2024 года в нынешних условиях вообще не имеет смысла… Поведение правительства Мали при голосовании в ООН говорит само за себя…»
Напомним, что многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) была учреждена резолюцией 2100 Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.