Берлин, 27 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В ФРГ не уверены, сохранится ли до 2024 года воинский контингент бундесвера на территории Мали, сообщает 26 февраля портал RT DE.

Timm Guenther (Timm Busshaus) Мали

Ввиду дружественной России позиции Мали Ассоциация бундесвера призывает к выводу немецких солдат из этой западноафриканской страны. Глава ассоциации Андре Вюстнер заявил: «Поведение режима в Мали не оставляет сомнений в том, что он не ценит поддержку бундесвера».

Вместо этого, по словам Вюстнера, они встают на сторону «агрессора» Путина. Фоном для нынешних дебатов является поведение Мали при голосовании в ООН. На прошлой неделе правительство Мали открыто проголосовало против антироссийской резолюции по Украине, которую Германия помогла инициировать. Отказ Мали голосовать, по-видимому, вызвал негодование как в министерстве иностранных дел, так и в министерстве обороны ФРГ.

Оба министерства открыто задаются вопросом, сможет ли ФРГ сотрудничать с военным правительством Мали еще год. Планы федерального правительства на сегодняшний день предусматривают продолжение развертывания бундесвера, которое проходит в Мали в рамках миссии ООН MINUSMA, как минимум до мая 2024 года. Соответствующий мандат должен быть представлен в бундестаг в ближайшие недели.

Во многих случаях бундесвер больше не может эффективно выполнять свои функции, потому что правительство Мали больше не выдает на это разрешения. Патрули, по сути, ограничены полевым лагерем в Гао, дальнейшие выезды уже невозможны из-за отсутствия охраны. Генерал бундесвера сказал по этому поводу: «На самом деле мы просто охраняем себя, с военной точки зрения это не имеет никакого смысла».

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с резкой критикой военной миссии в Мали: «Оставаться в Мали до мая 2024 года в нынешних условиях вообще не имеет смысла… Поведение правительства Мали при голосовании в ООН говорит само за себя…»

Напомним, что многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) была учреждена резолюцией 2100 Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.