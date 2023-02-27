В Германии протестующие потребовали закрыть американскую авиабазу Рамштайн

Рамштайн-Мизенбах, Германия, , 03:41 — REGNUM Акция протеста прошла возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает немецкая телерадиокомпания SWR.

Американская авиабаза Рамштайн в Германии U.S. Air Force

По оценкам полиции, на мероприятие пришло около 2,5 тысячи человек. Участники прошли маршем от железнодорожного вокзала до самой авиабазы.

Они потребовали закрыть объект и незамедлительно провести переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, протестующие обвинили НАТО и США в разжигании боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на платформе перед зданием посольства России в Берлине был установлен танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи. Авторы акции хотели этим шагом «напомнить о победах вооруженных сил Украины». Однако жители ФРГ начали приносить цветы к постаменту в знак поддержки России и в память о погибших русских освободителях.