Конгрессмен Маккол заявил о возможных поставках Китаем сотен беспилотников России

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Утверждение о возможных планах Китая поставить России сотни беспилотников сделал глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол. Об этом политик заявил 26 февраля в интервью телеканалу ABC News.

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«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — указал Маккол.

Кроме того, Маккол утверждает, что Китай может поставить России и другое летальное оружие, помимо беспилотников. По словам конгрессмена, во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на следующей неделе главной темой переговоров двух лидеров будут договорённости о поставках вооружения России.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил Вашингтону прекратить распространять ложную информацию о якобы поставках оружия Китаем России и указал, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме нет данных, подтверждающих, что руководство Китая приняло решение поставлять вооружение России.

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