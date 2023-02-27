Мэрия Лос-Анджелеса устроит чистку полиции от «правых экстремистов»
Лос-Анджелес, США, 27 февраля 2023, 03:36 — REGNUM Власти Лос-Анджелеса намерены очистить ряды городской полиции от «правых экстремистов» и снизить требования к поступающим на полицейскую службу, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.
Мэр города Карен Басс призвала устранить «препятствия» для поступления новых сотрудников полиции и пообещала избавиться от полицейских, связанных с «правыми внутренними экстремистскими организациями».
Мэр также намерена принять меры к тому, чтобы представители этнических групп пропорционально учитывались при приёме на службу.
Эксперты заявили, что предложения мэра призывают к снижению стандартов в полицейском управлении, поскольку новые сотрудники, которые изначально не смогли показать на вступительных экзаменах необходимые результаты, не обладают должной интеллектуальной или физической подготовкой для работы в полиции.
«Это просто рецепт катастрофы. Поэтому мы считаем, что снижение стандартов является опасным прецедентом», — сказал один из экспертов.
Кроме того, Басс потребовала от полицейского управления, используя сведения министерства юстиции США, выявить и дисциплинарно наказать или уволить сотрудников, связанных с «правыми внутренними экстремистскими организациями». Полиция Лос-Анджелеса должна отчитаться о ходе выполнения этого требования в августе.
Напомним, что снизить требования при приёме на службу новобранцев намерена и американская армия.
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