Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Власти Лос-Анджелеса намерены очистить ряды городской полиции от «правых экстремистов» и снизить требования к поступающим на полицейскую службу, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.

Tony Hisgett Полицейский автомобиль. США

Мэр города Карен Басс призвала устранить «препятствия» для поступления новых сотрудников полиции и пообещала избавиться от полицейских, связанных с «правыми внутренними экстремистскими организациями».

Мэр также намерена принять меры к тому, чтобы представители этнических групп пропорционально учитывались при приёме на службу.

Эксперты заявили, что предложения мэра призывают к снижению стандартов в полицейском управлении, поскольку новые сотрудники, которые изначально не смогли показать на вступительных экзаменах необходимые результаты, не обладают должной интеллектуальной или физической подготовкой для работы в полиции.

«Это просто рецепт катастрофы. Поэтому мы считаем, что снижение стандартов является опасным прецедентом», — сказал один из экспертов.

Кроме того, Басс потребовала от полицейского управления, используя сведения министерства юстиции США, выявить и дисциплинарно наказать или уволить сотрудников, связанных с «правыми внутренними экстремистскими организациями». Полиция Лос-Анджелеса должна отчитаться о ходе выполнения этого требования в августе.

Напомним, что снизить требования при приёме на службу новобранцев намерена и американская армия.