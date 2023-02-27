Власти Франции встревожены возможными проблемами в сельском хозяйстве из-за дефицита воды

Париж, , 03:06 — REGNUM О необходимости тотальной экономии водных ресурсов в связи с неутешительными прогнозами для сельского хозяйства из-за сильной засухи рассказал министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешю в опубликованном 26 февраля интервью Le Journal du Dimanche.

Засуха misterfarmer

Министр пояснил, что в 2022 году уровень грунтовых вод в стране находился на низкой отметке из-за засухи. Затем, включая период до начала февраля, осадков было крайне мало, а прошедшие дожди оказались не такими интенсивными, как обычно в это время года. По словам Бешю, февраль текущего года стал самым засушливым во Франции за последние более чем 60 лет, то есть с 1959 года.

Бешю указал, что на 27 февраля намечено совещание с участием территориальных префектов, которое будет посвящено проблеме дефицита воды в стране. Министр уточнил, что для контроля ситуации будет специально создана межведомственная рабочая группа. Также Бешю призвал жителей Франции ограничить потребление воды для сохранения её ресурсов на предстоящее лето.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Франции, в департаментах Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи, введены ограничения на потребление воды. Ещё в десяти департаментах установлено специальное наблюдение за забором и использованием воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции ввели ограничения для граждан на потребление воды