Мадисон, США, 27 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. В результате стрельбы на подростковой вечеринке в штате Висконсин был убит 12-летний ребёнок, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.

Выстрел

Трагедия произошла вечером в одном из кафе города Вест-Эллис. Очевидцы рассказывают, что слышали от трёх до шести прозвучавших выстрелов, а затем увидели убегавших с места преступления нескольких несовершеннолетних.

Прибывшая полиция обнаружила в кафе двух 12-летних мальчиков с огнестрельными ранениями. Они были доставлены в больницу, где, несмотря на усилия врачей, один из них скончался.

Полиция заявила, что пока у неё нет подозреваемых и ей даже не известна причина происшедшей стрельбы.