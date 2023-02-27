МИД Ирана объявил о поддержке китайского плана по урегулированию на Украине

Тегеран, , 02:39 — REGNUM Иранские власти приветствует представленный Китаем план по мирному урегулированию на Украине, говорится в заявлении МИД Ирана.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве призвали оживить «настоящую дипломатию» для завершения конфликта и ликвидации его причин, а также для отмены безосновательных обвинений и односторонних санкций.

Кроме того, в документе сказано, что Иран готов стать участником мирного урегулирования и заниматься «любыми инициативами, которые бы облегчили людские страдания».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля о поддержке мирного плана Китая по Украине объявило министерство иностранных дел Казахстана.

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