Тегеран, 27 февраля, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Иранские власти приветствует представленный Китаем план по мирному урегулированию на Украине, говорится в заявлении МИД Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В ведомстве призвали оживить «настоящую дипломатию» для завершения конфликта и ликвидации его причин, а также для отмены безосновательных обвинений и односторонних санкций.

Кроме того, в документе сказано, что Иран готов стать участником мирного урегулирования и заниматься «любыми инициативами, которые бы облегчили людские страдания».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля о поддержке мирного плана Китая по Украине объявило министерство иностранных дел Казахстана.