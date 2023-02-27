Лондон, 27 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничивать количество блюд, в которые входят помидоры, а в некоторых случаях даже полностью исключать томаты из своих меню из-за резкого роста цен, сообщает 26 февраля британская газета Guardian.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры

За последний год цены на помидоры выросли в четыре раза, с 5 до 20 фунтов за ящик. Цена на консервированные помидоры выросла вдвое, с 15 до 30 фунтов стерлингов за банку. Стоимость такого основного продукта питания, как салат «Айсберг», также выросла с семи до 22 фунтов за коробку.

Помидоры вошли в список тех продуктов, которых сейчас наиболее не хватает на полках британских супермаркетов. Правительство винит в этом плохую погоду в Южной Европе и Северной Африке. Раньше помидоры обычно закупались в Италии, Испании или Марокко. Но из-за возникшего в этих странах дефицита томатов, поставки продукции оттуда прекратились. Высокие цены на электроэнергию также ударили по поставкам продукции, выращенной в теплицах в Великобритании и Нидерландов.

Глава ассоциации поваров Federazione Italian Cuochi UK Энцо Оливери заявил, что из-за проблем с ростом затрат и Brexit сейчас наступили очень трудные времена для итальянских ресторанов, и предупредил, что некоторые из них могут выйти из бизнеса. «Я не вижу света в конце туннеля», — сказал Оливери. Ресторатор призвал правительство ограничить цены на помидоры, предупредив: «Когда цены поднимутся, у нас будут проблемы. Мы больше не можем рассчитывать на маржу».

Из-за возникшего дефицита томатов и роста цен на них многие итальянские рестораны в Великобритании вынуждены отказываться от томатных ингредиентов в своих меню и вместо этого предлагать посетителям «белую» пиццу без помидоров и блюда без томатной пасты.

Напомним, что в последнее время в странах Евросоюза наблюдается резкий рост цен на продукты питания.