Мехико, 27 февраля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Ажиотаж в социальных сетях вызвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, опубликовавший в своём Twitter фотографию, на которой, по словам политика, запечатлён «настоящий лесной дух, похожий на эльфа». Об этом 26 февраля сообщило агентство Associated Press.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Календарь майя

На фотографии, сделанной в тёмное время суток, можно разглядеть дерево с веткой, напоминающей копну волос, а чуть ниже этой копны находятся два ярких пятна, напоминающие светящиеся в темноте глаза. Обрадор написал под фотографией, что она «была сделана три дня назад инженером».

По мнению главы Мексики, на фотографии может быть запечатлён алукс — озорной лесной дух из фольклора майя. Согласно верованиям, эти существа сходны с эльфами, они способны быть невидимыми и неожиданно появляться.

Сам 69-летний Обрадор почитает культуру и верования коренных народов Мексики и поддерживает проекты, популяризирующие культуру цивилизации майя. Однако пользователи Twitter довольно безжалостно раскритиковали мексиканского лидера за его публикацию. Фотографию просмотрели более 5 млн пользователей, при этом под публикацией было довольно много гневных и возмущенных комментариев.