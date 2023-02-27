Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на Россию и на напряженность в отношениях США с Китаем

Нью-Йорк, США, , 02:18 — REGNUM Специальная военная спецоперация России и напряженность в отношениях США с Китаем «рвут ткань» того, что называется «основанным на правилах международным порядком», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 26 января по итогам участия в специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в мире «накапливаются кризисы» и не хватает единства. При этом, по словам Борреля, глобальный ответ либо заблокирован, либо его недостаточно.

Глава ведомства подчеркнул, что ЕС, как ни один другой партнер ООН, не предлагает более систематическую поддержку организации. Он добавил, что Евросоюз в будущем должен быть «более активным и чутким к растущим потребностям и стремлениям мира, охваченного кризисами».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО нацелена на усиление военной роли европейского сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишель назвал цель декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО