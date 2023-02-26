Киев, 27 февраля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Министры обороны Украины и Эстонии Алексей Резников и Ханно Певкур провели встречу в Киеве, сообщает 25 марта пресс-служба украинского военного ведомства.

Министерство обороны Украины Алексей Резников и Ханно Певкур

Резников поблагодарил правительство Эстонии и лично Певкура за наибольшую долю военной помощи ВСУ относительно ВВП их государства и активное участие во встречах контактной группы «Рамштайн».

Он также подчеркнул важное значение поставляемых Эстонией на Украину полевых мобильных госпиталей.

Певкур, в свою очередь, сообщил, что в новый пакет помощи Украине вновь вошёл полевой мобильный госпиталь Role 2, поставленный совместно Эстонией, Нидерландами и Норвегией.

Певкур добавил, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП страны. Именно поэтому он призвал другие западные страны брать пример с Эстонии и наращивать помощь Украине.

«Недавно на уровне стран Европейского союза мы инициировали срочную поддержку украинской обороны одним миллионом артиллерийских снарядов 155 калибра. Делаем все, чтобы Украина получила больше боеприпасов, оборудования, снаряжения и другой нужной помощи», — отметил министр обороны Эстонии.

Напомним, что Таллин постоянно требует от НАТО и ЕС увеличения военной и экономической помощи киевскому режиму.