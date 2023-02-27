Британский король Карл III во время коронации намерен нарушить вековую традицию

Лондон, , 02:00 — REGNUM Знаменитую карету Gold State, традиционно использовавшуюся при коронации для поездки из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство, не будут задействовать британский король Чарльз (Карл III) и его супруга Камилла. Об этом 26 февраля сообщает Daily Mail.

Карл III с супругой в Белфасте The Royal Family

Королевская чета поступилась традицией ради своего удобства и выбрала вместо 260-летней кареты другое транспортное средство для поездки на церемонию коронации. Однако уточняется, что другие члены королевской семьи, вероятнее всего, поедут на карете, а не на автомобиле, это будет с их стороны данью уважения к покойному отцу короля, принцу Филиппу.

Отмечается, что королева Елизавета II использовала карету для поездки на коронацию в 1953 году, но много позднее, уже в 2018 году, призналась, что чувствовала себя ужасно, так как подвеска кареты совершенно не смягчает тряску на дороге. По словам Елизаветы II, кареты Gold State хоть и красивое, но крайне неудобное транспортное средство.

При этом ожидается, что после церемонии коронации Карл III с супругой всё же воспользуются каретой Gold State, которая доставит их обратно в Букингемский дворец.

Знаменитая карета Gold State была построена в 1760 году для короля Георга III. Первым карету использовал для поездки на коронацию Георг IV, после этого карета Gold State стала традиционным транспортом для монархов на каждой такой церемонии.

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