Открытая демонстрация симпатии к России в Германии сейчас просто опасна — российский посол

Берлин, , 02:01 — REGNUM Демонстрация симпатии к России в настоящий момент в Германии связана с большими рисками, заявил 26 февраля посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Флаг Германии

Дипломат отметил, что неформальные, доверительные контакты поддерживаются Москвой с представителями всех немецких политических партий. Далеко не все общественно-политические силы Германии одобряют военное решение конфликта на Украине и поддерживают поставки немецкого оружия киевскому режиму.

Прежде всего, подчеркнул посол, к диалогу с Россией открыты «Альтернатива для Германии» и некоторая часть Левой партии. Но, как отметил дипломат, за такую свою позицию эти партии подвергаются беспощадной критике.

«Открытая поддержка российской внешней политики или открытое сочувствие нашей стране в Германии в настоящее время связаны с рисками. Это касается как общественных деятелей, так и простых граждан. Это может зайти так далеко, что вы будете привлечены к ответственности за это», — сказал посол.

Напомним, что официальный Берлин присоединился ко всем антироссийским санкциям и намерен поставлять Украине свои танки Leopard.

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