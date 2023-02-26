Киев, 27 февраля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом 26 февраля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения о воздушных тревогах минцифры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также, как свидетельствует ресурс, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черниговской области.

Как отмечает украинское агентство «Страна. ua», после объявления воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. По предварительным данным, взрывы раздались в левобережной части города, в районе Позняков.

Администрация Киевской области предупреждала о «враждебных воздушных целях», направлявшихся к столице Украины. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о работе в Киеве систем противовоздушной обороны.