Москва, 27 февраля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Запад уничтожил Советский Союз и хочет таким же образом разрушить Россию, но этим планам не суждено сбыться, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной газетой «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР — не получится», — отметил он.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что именно безумная истерика западных стран и их стремление уничтожить Россию привели к специальной военной операции на Украине. Зампредседателя Совбеза Медведев также предупредил, что исторический процесс приходит к тому, что «любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше».

По его мнению, авторы идеи краха России, вероятно, не хотят понимать этого принципа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля российский министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад угрожает России попытками лишить ее независимости и разделить. Он добавил, что такие намерения обречены на провал.