Берлин, 27 февраля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал президента Украины Владимира Зеленского «не стонать о масштабах участия Германии» в предоставлении Киеву военной помощи, сообщает журнал Focus.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Кроме того, глава правительства ФРГ назвал жалобу украинского лидера «смешной». Канцлер также отметил, что Берлин не обязан выслушивать подобные упреки.

Он добавил, что Германия делает в рамках этого направления больше, чем многие другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Берлине прошла многотысячная акция протеста против дальнейшей эскалации конфликта на Украине и поставок вооружений Киеву.