Посол РФ в ФРГ: устойчивая система безопасности в Европе не может быть создана без участия России

Берлин, , 01:04 — REGNUM Устойчивая система безопасности в Европе не может быть создана без участия России, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Сергей Нечаев Mid.ru

Дипломат отметил, что нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом является уникальным. Запад, по его словам, очень близок к опасной черте прямого вовлечения в военный конфликт и явно хочет сделать в этом направлении ещё один шаг вперед.

«Основное отличие от прежнего заключается в том, что даже в самые критические моменты между двумя сторонами поддерживались прямые каналы связи. Это позволяло поднять особо острые вопросы и способствовало разрядке напряжённости. Западные представители сегодня не проявляют заслуживающей доверия готовности учитывать наши опасения и интересы. Спираль эскалации нарастает. Это очень опасный способ», — сказал Нечаев.

Посол подчеркнул, что Москва не видит у Берлина реальной готовности к восстановлению двусторонних отношений, учёту российских законных интересов и озабоченностей.

В такой ситуации, считает Нечаев, бессмысленно делать прогнозы развития российско-германских отношений на ближайшие годы.

«Остаётся только надеяться, что рано или поздно немецкие политики увидят, что камни надо собирать, что любое давление на Россию бесполезно и что нет альтернативы выстраиванию добрососедских отношений с нашей страной в интересах мира и стабильности на европейском континенте. Было бы крайне наивно и иллюзорно полагать, что устойчивая система безопасности в Европе может быть создана без участия России или даже против нее. Как справедливо подчеркнул Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию, мы хотим твердо отстаивать нашу позицию: в современном мире нельзя делить страны на цивилизованные государства и остальных», — сказал посол.

Напомним, что Берлин объявил о поставке на Украину своих основных боевых танков Leopard.

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