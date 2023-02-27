Тель-Авив, Израиль, 27 февраля 2023, 00:36 — REGNUM Палестинский боевик застрелил двоих израильских граждан на Западном берегу реки Иордан, 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на армию Израиля.

Дыра от пули
Дыра от пули
Josh

Инцидент произошел в населенном пункте Хавара к югу от города Наблус. Израильтяне находились в автомобиле, когда стрелявший вышел на перекресток и открыл огонь по машине.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что в Израиле принят закон о смертной казни для террористов. По его словам, эта мера должна обеспечить безопасность граждан еврейского государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле приняли закон о смертной казни за терроризм