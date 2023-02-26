На Западном берегу реки Иордан убили двоих израильтян
Палестинский боевик убил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан
Тель-Авив, Израиль, 27 февраля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Палестинский боевик застрелил двоих израильских граждан на Западном берегу реки Иордан, 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на армию Израиля.
Josh
Дыра от пули
Инцидент произошел в населенном пункте Хавара к югу от города Наблус. Израильтяне находились в автомобиле, когда стрелявший вышел на перекресток и открыл огонь по машине.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что в Израиле принят закон о смертной казни для террористов. По его словам, эта мера должна обеспечить безопасность граждан еврейского государства.