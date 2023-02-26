Берлин, 27 февраля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Нынешняя политическая элита ФРГ стремится разрушить выстраивавшиеся десятилетиями российско-германские отношения, заявил 26 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Посол считает, что своими действиями политическая элита стремится нанести максимальный ущерб России и дестабилизировать в ней внутриполитическую ситуацию.

«Давайте различать простых людей в Германии и «политическую элиту». Сегодня внешняя политика Германии определяется последней. Что касается её, то мне всё ясно. Она восприняла начало СВО на Украине как возможность разрушить некогда прочный каркас германо-российских отношений, который выстраивался десятилетиями. Почти все двусторонние форматы уникального по своим масштабам сотрудничества были уничтожены или приостановлены в одночасье. Берлин полностью поддерживает стратегию нанесения максимально возможного военного, политического и экономического ущерба России. Цель — дестабилизация внутриполитической ситуации в нашей стране», — сказал российский дипломат.

При этом, подчеркнул посол, многие простые люди реально смотрят на происходящее и не поддаются откровенной антироссийской пропаганде. Недовольство антироссийской политикой властей растёт, особенно в восточногерманских федеральных землях, то есть на территории бывшей ГДР.

По словам Нечаева, после начала СВО немецкие министерства и ведомства свели контакты с российским посольством к минимуму. Поэтому посольство столкнулось с чисто техническими проблемами, так как многолетние партнёры среди немецких компаний отказались сотрудничать с дипломатическим представительством России, а также поддерживать инфраструктуру снабжения других российских представительств в Германии.

Напомним, что правительство ФРГ приняло решение о передаче Украине состоящих на вооружении бундесвера танков Leopard.