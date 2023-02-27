Французский политик Филиппо заявил о вреде санкций против России для экономики ЕС

Париж, , 00:18 — REGNUM Санкции ЕС против России оказались провальными, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 26 февраля в ходе «Национального марша за мир» в Париже.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

По его словам, на это указывает, что Евросоюз не может остановиться и принял уже десятый пакет антироссийских мер меньше чем за год. Филиппо отметил, что такая политика ведет к бедности, бьет по экономике и культуре, а мира достичь не удается.

Лидер движения выступил за отмену всех санкций и призвал начать мирные переговоры. Он также обвинил западные телеканалы в однобоком освящении событий в соответствии с американской риторикой «добро против зла».

Кроме того, Филиппо добавил, что во Франции запрещено любое обсуждение вопроса о выходе из НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Флориан Филиппо написал, что шаги американских властей указывают на стремление США развязать мировую войну в Европе.