Знаменитый голливудский кинопродюсер скончался в возрасте 101 года

Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Один из самых удачливых кинопродюсеров Голливуда Уолтер Мириш скончался в возрасте 101 года, сообщает Associated Press.

Танец Цитата из к/ф «Вестсайдская история». Реж. Джером Роббинс, Роберт Уайз. 1961. США

Мириш продюсировал такие знаменитые фильмы, как «В джазе только девушки», «Квартира», «Великолепная семёрка», «Вестсайдская история», «Полуночная жара», завоевавшие множество «Оскаров» и «Золотых глобусов».

Сам Мириш в 1978 и 1983 годах получил два почетных «Оскара» за свою продюсерскую работу и гуманитарную деятельность. в 1973–1977 годах он являлся президентом Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Уолтер был настоящим провидцем и как продюсер, и как лидер отрасли. Его страсть к кинопроизводству и академии никогда не ослабевала, и он всегда оставался нашим дорогим другом и советником», — сказала нынешний президент киноакадемии Джаннет Янг.