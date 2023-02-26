Киев, 26 февраля 2023, 23:59 — REGNUM Командующего так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовой операцией Украины в Донбассе) генерал-майора Эдуарда Москалёва снял с занимаемой должности президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ опубликован 26 февраля на сайте офиса украинского лидера.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Москалёв был назначен командующим украинских сил в Донбассе 15 марта 2022 года. Он сменил на этом посту уволенного с должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Павлюк, в свою очередь, был освобождён от занимаемой должности за его самовольное решение о применении тактического ракетного комплекса «Точка-У» с боеголовкой кассетного типа по центру города Донецка. В результате этого ракетного удара погиб 21 и получили ранения 37 граждан ДНР.