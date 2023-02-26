Киев, 26 февраля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Командующего так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция Украины в Донбассе) генерал-майора Эдуарда Москалёва снял с занимаемой должности президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ опубликован 26 февраля на сайте офиса украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Москалёв был назначен командующим украинских сил в Донбассе 15 марта 2022 года. Он сменил на этом посту уволенного с должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Павлюк, в свою очередь, был освобождён от занимаемой должности за его самовольное решение о применении тактического ракетного комплекса «Точка-У» с боеголовкой кассетного типа по центру города Донецка. В результате этого ракетного удара погиб 21 и получили ранения 37 граждан ДНР.